MKE Ankaragücü'nden olağanüstü kongre kararı!
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'nde bugün toplanan yönetim kurulu, olağanüstü kongre kararı alındığını açıkladı. Olağanüstü genel kurulun temmuz ayı içerisinde yapılmasına karar verildi.
Yeni sezon öncesinde sancılı bir dönemden geçen ve transfer yasağı bulunan MKE Ankaragücü, olağanüstü seçimli genel kurul kararı aldı.
Başkent ekibinin yönetim kurulu, Beştepe Tesisleri'nde yaptığı toplantı sonucunda yer ve zamanın daha sonra belirlenecek şekilde planlanarak olağanüstü genel kurulun temmuz ayı içerisinde yapılmasına karar verdi.
Kulüpten yapılan açıklamada, takımın 8 Temmuz günü top başı yapacağı ve 19 Temmuz'da ise Erzurum kampının başlayacağı bildirildi.
- 26.06.2019
- Güncelleme: 26.06.2019 14:53
- MKE Ankaragücü'nden olağanüstü kongre kararı!
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Shinji Kagawa İspanya yolcusu
Toplam 1
Yorum
Husnu Isabet olur iyioyuncu ama bukadar paraya daha sagligi yerinde gencbir oyuncu seneye kademe atlar git me li.
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Galatasaraylı Ahmet Çalık Gençlerbirliği'ne dönüyor!
Toplam 2
Yorum
ultraaslan Kesinlikle gönderilmeli alt yapıdan yetişen henüz 14-15 yaşlarındaki fulbolcular bile bunun gibilerden daha iyi oynar.
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Galatasaraylı Ahmet Çalık Gençlerbirliği'ne dönüyor!
Toplam 2
Yorum
MEHMET UŞAK Türkiye de bütün takımlar kilitlenmiş durumda para yönünde bu olaylar 5 yıl sürer Ahmet Çalık iyi futbolcu fakat büyük takım oyuncusu değil.
MKE Ankaragücü'nden olağanüstü kongre kararı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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