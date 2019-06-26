MKE Ankaragücü'nden olağanüstü kongre kararı! - Son dakika MKE Ankaragücü haberleri - Fotomaç
26 Haziran 2019, Çarşamba
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'nden kararı!

MKE Ankaragücü'nden olağanüstü kongre kararı!

ekiplerinden 'nde bugün toplanan yönetim kurulu, kararı alındığını açıkladı. Olağanüstü genel kurulun temmuz ayı içerisinde yapılmasına karar verildi.

Yeni sezon öncesinde sancılı bir dönemden geçen ve transfer yasağı bulunan , olağanüstü seçimli genel kurul kararı aldı.

Başkent ekibinin yönetim kurulu, Beştepe Tesisleri'nde yaptığı toplantı sonucunda yer ve zamanın daha sonra belirlenecek şekilde planlanarak olağanüstü genel kurulun temmuz ayı içerisinde yapılmasına karar verdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, takımın 8 Temmuz günü top başı yapacağı ve 19 Temmuz'da ise kampının başlayacağı bildirildi.

  1. 26.06.2019
  2. Güncelleme: 26.06.2019 14:53
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