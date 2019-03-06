MKE Ankaragücü'nde Bursaspor maçı hazırlıkları sürüyor
MKE Ankaragücü, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında 9 Mart Cumartesi günü sahasında Bursaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Gökçe Karataş Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Kaplan yönetiminde gerçekleştirilen idman, 1,5 saat sürdü. Antrenmana tüm futbolcular katıldı.
Sarı-lacivertliler, idmana aerobik koşuyla başladı. 5'e 2 top kapma oyunuyla süren antrenman, sürat çalışması ve çift kale maçla sona erdi.
Takım kaptanı Sedat Ağçay, sarı kart cezası nedeniyle Bursaspor maçında takımdaki yerini alamayacak.
MKE Ankaragücü, hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.
- 06.03.2019
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Başakşehir her sene üzerine koyuyor
Toplam 1
Yorum
karadeniz81 buda havalara gfirdi
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Ve Abdullah Avcı beklediği teklifi aldı! Hayallerini süsleyen yere gidiyor...
Toplam 2
Yorum
arslan sayın avcı hocam yurt dışına gitme fb yi çalıştır fb nin hocası ol şampiyon yap.
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Trabzonspor'da Olcay Şahan affedildi
Toplam 2
Yorum
paşa kupadan elendik,ligde saçmasapan puanlar kaybettik,okadar adam sakat,çok geç kalınmış bir karar niçin bukadar beklendi çok saçma
MKE Ankaragücü'nde Bursaspor maçı hazırlıkları sürüyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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