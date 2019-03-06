MKE Ankaragücü'nde Bursaspor maçı hazırlıkları sürüyor
06 Mart 2019, Çarşamba
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'nde maçı hazırlıkları sürüyor

, 'in 25. haftasında 9 Mart Cumartesi günü sahasında ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Gökçe Karataş Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Kaplan yönetiminde gerçekleştirilen idman, 1,5 saat sürdü. Antrenmana tüm futbolcular katıldı.

Sarı-lacivertliler, idmana aerobik koşuyla başladı. 5'e 2 top kapma oyunuyla süren antrenman, sürat çalışması ve çift kale maçla sona erdi.

Takım kaptanı Sedat Ağçay, sarı kart cezası nedeniyle maçında takımdaki yerini alamayacak.

, hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.

  1. 06.03.2019
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