TFF’den Ankaragücü’ne destek

Ligde Cumartesi 13.30'da oynanacak Ankaragücü- Bursa maçının saati değiştirildi. TFF'den yapılan açıklamada, "Üzücü kazada hayatını kaybeden Ankaragücü taraftarlarının ailelerine hasılatın verilecek olması ve birçok kulüp taraftarlarının katılımı ile spordaki birlik beraberliğin devamlılığı amacıyla yapılan başvuruyla, maçın 19.00'da oynanması kararlaştırıldı" denildi.



AİLELERE EV SÖZÜ

Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner, vefat eden iki taraftarın ailelerine ev sözü verdi. Başkan Yiğiner, "Bursa maçı hasılatını iki kardeşimizin ailelerine vereceğiz. Ailelere birer ev almak istiyoruz" dedi.