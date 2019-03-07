TFF’den Ankaragücü’ne destek – Fotomaç – 07 Mart 2019
07 Mart 2019, Perşembe
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’den Ankaragücü’ne destek

TFF’den Ankaragücü’ne destek

, Ankaragücü - maçını 19.00’a aldı. Hasılat, vefat eden iki taraftarın ailesine verilecek.

Ligde Cumartesi 13.30'da oynanacak Ankaragücü- maçının saati değiştirildi. 'den yapılan açıklamada, "Üzücü kazada hayatını kaybeden Ankaragücü taraftarlarının ailelerine hasılatın verilecek olması ve birçok kulüp taraftarlarının katılımı ile spordaki birlik beraberliğin devamlılığı amacıyla yapılan başvuruyla, maçın 19.00'da oynanması kararlaştırıldı" denildi.

AİLELERE EV SÖZÜ
Ankaragücü Başkanı , vefat eden iki taraftarın ailelerine ev sözü verdi. Başkan Yiğiner, "Bursa maçı hasılatını iki kardeşimizin ailelerine vereceğiz. Ailelere birer ev almak istiyoruz" dedi.

  1. 7.3.2019
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