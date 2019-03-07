TFF’den Ankaragücü’ne destek
TFF, Ankaragücü - Bursa maçını 19.00’a aldı. Hasılat, vefat eden iki taraftarın ailesine verilecek.
Ligde Cumartesi 13.30'da oynanacak Ankaragücü- Bursa maçının saati değiştirildi. TFF'den yapılan açıklamada, "Üzücü kazada hayatını kaybeden Ankaragücü taraftarlarının ailelerine hasılatın verilecek olması ve birçok kulüp taraftarlarının katılımı ile spordaki birlik beraberliğin devamlılığı amacıyla yapılan başvuruyla, maçın 19.00'da oynanması kararlaştırıldı" denildi.
AİLELERE EV SÖZÜ
Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner, vefat eden iki taraftarın ailelerine ev sözü verdi. Başkan Yiğiner, "Bursa maçı hasılatını iki kardeşimizin ailelerine vereceğiz. Ailelere birer ev almak istiyoruz" dedi.
- 7.3.2019
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Başakşehir her sene üzerine koyuyor
Toplam 1
Yorum
karadeniz81 buda havalara gfirdi
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Ve Abdullah Avcı beklediği teklifi aldı! Hayallerini süsleyen yere gidiyor...
Toplam 2
Yorum
arslan sayın avcı hocam yurt dışına gitme fb yi çalıştır fb nin hocası ol şampiyon yap.
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Trabzonspor'da Olcay Şahan affedildi
Toplam 2
Yorum
paşa kupadan elendik,ligde saçmasapan puanlar kaybettik,okadar adam sakat,çok geç kalınmış bir karar niçin bukadar beklendi çok saçma
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