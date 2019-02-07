Bambaşka Ankaragücü

Ligde 9 maçtır kazanamayan ve son 6 maçını kaybeden A.Gücü'nde Teknik Direktör Mustafa Kaplan, camiaya umut verdi. Trabzon'da oynadıkları futbolu öven Kaplan, "Kasımpaşa maçında yine ilk defa oynayan olacaktır. İstediğimiz düzeye gelince bambaşka bir A.Gücü seyrettireceğiz" dedi.



'GECE GÜNDÜZ ÇALIŞIYORUZ'

Mustafa Kaplan, hazır olmayan oyuncular için ekstra çalıştıklarını belirtti. Kaplan, "Adapte olabilmeleri için ekstra çalışıyoruz. Gece gündüz programlı bir şekilde çalışıyoruz" bilgisini verdi.



Ankaragücü, 6 maçtır da ağları havalandıramadı. En son 30 Kasım 2018'de Rize'ye gol attı.



