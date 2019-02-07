Bambaşka Ankaragücü
Mustafa Kaplan, istedikleri düzeye gelince bambaşka takım izletecekleri sözünü verdi.
Ligde 9 maçtır kazanamayan ve son 6 maçını kaybeden A.Gücü'nde Teknik Direktör Mustafa Kaplan, camiaya umut verdi. Trabzon'da oynadıkları futbolu öven Kaplan, "Kasımpaşa maçında yine ilk defa oynayan olacaktır. İstediğimiz düzeye gelince bambaşka bir A.Gücü seyrettireceğiz" dedi.
'GECE GÜNDÜZ ÇALIŞIYORUZ'
Mustafa Kaplan, hazır olmayan oyuncular için ekstra çalıştıklarını belirtti. Kaplan, "Adapte olabilmeleri için ekstra çalışıyoruz. Gece gündüz programlı bir şekilde çalışıyoruz" bilgisini verdi.
Ankaragücü, 6 maçtır da ağları havalandıramadı. En son 30 Kasım 2018'de Rize'ye gol attı.
- 7.2.2019
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Trabzonspor'da genç kaleciler güven veriyor
Toplam 1
Yorum
kadir helal olsun bütün takımlara örnek olsun
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Japonlar takipte
Toplam 2
Yorum
1903 Japon'sa iyidir, doğrudur, dürüsttür, çaliskandir.
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Ben Beşiktaşlıyım
Toplam 4
Yorum
Karakartal1903 Senin yaptığını gerçek Bjklı yapmaz... Daha sezon başı Bjkla transfer iddaaların söz konusuyken yalanladın... Tabzona yaranmak için...
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