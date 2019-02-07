MKE Ankaragücü'nden hakem açıklaması – Fotomaç – 07 Şubat 2019
07 Şubat 2019, Perşembe
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'nden hakem açıklaması

MKE Ankaragücü'nden hakem açıklaması

MKE , 'in 21. haftasında oynayacakları maçına atanan hakem 'nın dikkatli ve adil bir yönetim sergileyeceğini umduklarını belirtti.

MKE , 'in 21. haftasında oynayacakları maçına atanan hakem 'nın dikkatli ve adil bir yönetim sergileyeceğini umduklarını belirtti.

Kulüpten yapılan açıklamada, 11 Şubat Pazartesi günü Eryaman Stadı'nda oynayacakları Kasımpaşa maçını, hakem Suat Arslanboğa'nın yöneteceği hatırlatılarak, "Takımımızın Süper Lig'de oynadığı son iki maçta (Aytemiz Alanyaspor ve Trabzonspor) Video Yardımcı Hakem uygulamasının başında yer alan Suat Arslanboğa, bu maçlarda ve bu maçların öncesinde aleyhimize verdiği hatalı kararlarla skorun değişmesine net bir şekilde etki etmiştir. Spor Kulübü olarak kendi saha ve seyircimiz önünde oynayacağımız kritik Kasımpaşa mücadelesinde, maçın hakemi Suat Arslanboğa ve yardımcılarına güveniyor, daha dikkatli ve adil bir yönetim sergileyeceklerini umuyor ve bekliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

  1. 7.2.2019 19:01
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