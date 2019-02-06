MKE Ankaragücü'nde Kasımpaşa maçı hazırlıkları sürüyor
MKE Ankaragücü, Spor Toto Süper Lig'de 11 Şubat Pazartesi günü sahasında Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
MKE Ankaragücü, Spor Toto Süper Lig'de 11 Şubat Pazartesi günü sahasında Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Beştepe Tesisleri'nde, teknik direktör Mustafa Kaplan yönetimindeki idman yaklaşık 1,5 saat sürdü.
Tam kadro gerçekleştirilen idman hafif koşuyla başladı. 5'e 2 top kapma, koordinasyon ve şut çalışmasıyla süren idman, çift kale maçla sona erdi.
Başkent ekibi, Kasımpaşa karşılaşmasının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.
- 6.2.2019 17:34
- Güncelleme: 6.2.2019 17:36
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Fabian, ABD’ye gidiyor
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Yorum
FB li Bize ne Fabiandan, nereye gittiğinden kapı komşumuz mu?isterse marsa gitsin.
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Uslu'dan bombardıman
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Yorum
FB Siz hiç konuşmayın. Klübü batıran grupsunuz. Gulianoyu araplardan başka isteyen yok.souzada öle.sanki avrupa devleri 20şer milyon verdi.
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Galatasaray Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin 'yabancı' kavgası
Toplam 1
Yorum
KUŞLAR galatasarayın önüne taş koymakta birebirsiniz yine gs korkusu saldı size kuşlar
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