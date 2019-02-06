MKE Ankaragücü'nde Kasımpaşa maçı hazırlıkları sürüyor
07 Şubat 2019, Perşembe
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'nde maçı hazırlıkları sürüyor

MKE Ankaragücü'nde Kasımpaşa maçı hazırlıkları sürüyor

, 'de Pazartesi günü sahasında ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

, 'de Pazartesi günü sahasında ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Beştepe Tesisleri'nde, teknik direktör Mustafa Kaplan yönetimindeki idman yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Tam kadro gerçekleştirilen idman hafif koşuyla başladı. 5'e 2 top kapma, koordinasyon ve şut çalışmasıyla süren idman, çift kale maçla sona erdi.

Başkent ekibi, Kasımpaşa karşılaşmasının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

  1. 6.2.2019 17:34
  2. Güncelleme: 6.2.2019 17:36
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