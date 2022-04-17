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Altay’ın işi artık çok zor

Kümede kalma savaşı veren Altay evinde Başakşehir ile 1-1 berabere kalarak umudunu azalttı. 40. dakikada Aleksic'in ceza sahası dışından sert şutu Lis'ten döndü, Trezeguet tamamladı: 0-1. 89'da Eren Erdoğan'dan pası alan Ceyhun Gülselam, ceza sahası dışından çok sert vurarak fileleri sarsmayı başardı: 1-1.

Altay Haberleri Giriş Tarihi: 17 Nisan 2022 Pazar 06:50
Altay’ın işi artık çok zor

Kümede kalma savaşı veren Altay evinde Başakşehir ile 1-1 berabere kalarak umudunu azalttı. 40. dakikada Aleksic'in ceza sahası dışından sert şutu Lis'ten döndü, Trezeguet tamamladı: 0-1. 89'da Eren Erdoğan'dan pası alan Ceyhun Gülselam, ceza sahası dışından çok sert vurarak fileleri sarsmayı başardı: 1-1.

İYİ OYNADIK AMA OLMADI
Altay Teknik Sorumlusu Sefer Yılmaz, "Maça çok iyi hazırlanmıştık. Golü geç bulduk. Galip de gelebilirdik ama ligin en iyi futbol oynayan takımlarından birine karşı en azından mağlup olmadık" şeklinde konuştu.

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