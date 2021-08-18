Haberler Altay Son dakika transfer haberi: Süper Lig ekiplerinden Altay Ahmed Yasser Rayan ile sözleşme imzaladı!

Son dakika transfer haberi: Süper Lig ekiplerinden Altay Ahmed Yasser Rayan ile sözleşme imzaladı!

Son dakika transfer haberi: Süper Lig ilk hafta maçında Yukatel Kayserispor'u 3-0 mağlup eden Altay yeni transferiyle sözleşme imzaladı.18 yıl aradan sonra döndüğü Süper Lig'e galibiyetle başlayan Altay kadrosunu da güçlendirmeye devam ediyor. Siyah beyazlı ekip Mısırlı golcu Ahmed Yasser Rayan'ı 1 yıllığına kiraladığını açıkladı.

Altay Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ağustos 2021 Çarşamba 14:49
Son dakika transfer haberi: Süper Lig ekiplerinden Altay Ahmed Yasser Rayan ile sözleşme imzaladı!

Bu sezon başında kadrosunu 8'i yabancı 9 takviyeyle yenileyen siyah-beyazlılar, Mısırlı golcüsüne nihayet kavuştu. İzmir ekibi uzun süredir peşinde olduğu Ahmed Yasser Rayan ile resmi sözleşme imzaladı. Son olarak ülkesinin Al Ahly takımında forma giyen Rayan'ın satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiralandığı ifade edildi.

Rayan'ın hafta sonuna kadar lisansının çıkarılacağı ve cumartesi günü deplasmanda oynanacak Alanyaspor maçının kafilesine dahil edileceği bildirildi. Mısır'da El Gounah takımında kariyerine başlayan 23 yaşındaki forvet Ceramica Cleopatra'da da oynadı. İlk kez yurt dışında top koşturacak Rayan, profesyonel kariyerinde çıktığı 48 maçta 23 gol attı. Altay'ın Alanyaspor maçının ardından 1 ya da 2 takviye daha yapıp transferi noktalaması bekleniyor.

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