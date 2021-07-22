Haberler Altay Son dakika spor haberi: Transfer resmen açıklandı! Eric Björkander Altay'da

Son dakika spor haberi: Transfer resmen açıklandı! Eric Björkander Altay'da

Son dakika spor haberi: Süper Lig'in yeni ekibi Altay'da transfer operasyonu sürüyor. Birçok isimle temas halinde olan İzmir ekibi savunmasını Eric Björkander ile güçlendirdi. Altay, son olarak İsveç’te Mjallby takımında top koşturan 25 yaşındaki futbolcuyla 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Altay Haberleri Giriş Tarihi: 22 Temmuz 2021 Perşembe 15:46
Son dakika spor haberi: Transfer resmen açıklandı! Eric Björkander Altay'da

Süper Lig'in yeni temsilcisi Altay, birçok isimle görüşmesine rağmen sessiz kaldığı transfer döneminde ilk resmi imzasını attırdı. Aytemiz Alanyaspor'dan ayrılan orta saha Ceyhun Gülselam ile prensipte anlaşan siyah-beyazlılar, İsveçli stoper Eric Björkander'i resmen kadrosuna dahil etti. İzmir ekibi 25 yaşındaki futbolcuyla 3 yıllık sözleşme imzaladı. Son olarak İsveç'te Mjallby takımında top koşturan Björkander, ilk kez yurt dışında forma giyecek. Oyuncu daha önce de GIF Sundsvall forması giydi.

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