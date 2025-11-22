CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Almanya Bundesliga Augsburg - Hamburg maçı detayları: Saat kaçta, hangi kanalda?

Augsburg - Hamburg maçı detayları: Saat kaçta, hangi kanalda?

Almanya Bundesliga'da milli aranın ardından 11. hafta maçları devam ediyor. Bu sezon boyunca yalnızca 2 galibiyet alabilen 7 puanlı Augsburg, 9 puana sahip Hamburg'u konuk edecek. Augsburg Arena'da oynanacak karşılaşmada düşme hattından uzaklaşmak isteyen ev sahibi ekip, 3 maçlık mağlubiyet serisini sona erdirmek istiyor. Hamburg ise milli araya girmeden önceki son maçında Dortmund ile evinde berabere kalmasının ardından ilk deplasman galibiyetini almak için sahaya çıkacak. Peki Augsburg - Hamburg maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 22 Kasım 2025 Cumartesi 08:43
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Augsburg - Hamburg maçı detayları: Saat kaçta, hangi kanalda?

Augsburg - Hamburg maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Augsburg, Bundesliga'nın 11. hafta maçında Hamburg'u ağırlıyor. Aldığı 2 galibiyetle ve 3 beraberlikle ilk 10 haftada hanesine 7 puan yazdırabilen Merlin Polzin'in öğrencileri, son 4 maçtır alamadığı 3 puanı taraftarı önünde kazanmak istiyor. Rakibi Hamburg ise bu sezonun ilk deplasman galibiyeti için sahaya çıkacak. Milli ara öncesi son 4 maçından 3 mağlubiyet ve 1 beraberlik alan konuk takım, düşme hattından ortalara tırmanmayı hedefliyor. Peki Augsburg - Hamburg maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

AUGSBURG - HAMBURG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Augsburg - Hamburg maçı, 22 Kasım Cumartesi günü oynanacak. Karşılaşma, Türkiye Saati İle 17.30'da başlayacak.

AUGSBURG - HAMBURG MAÇI HANGİ KANALDA?

Augsburg - Hamburg maçı, S Sport Plus kanalında canlı yayınlanacak. Ücretli dijital yayın platformunda maçı izlemek için abonelik ücretini ödemek gerekmektedir. S Sport Plus, uydu veya geleneksel TV kanalı olarak yayın yapmaz; sadece dijital platformda çalışır.

ASpor CANLI YAYIN

REKLAM - D&R
Galatasaray'da Osimhen endişesi! Sakatlık sonrası...
DİĞER
Ufuk Kaplan anlattı: Aşk-ı Memnu'dan sonra o kadar çok hizmetçi rolü için teklif aldım ki...
Yine tarihin yanlış tarafı: CHP Terörsüz Türkiye sürecini zehirliyor!
F.Bahçe'den golcü operasyonu! İşte listedeki isimler
F.Bahçe'de kadro dışı bırakılan Cenk'e 3 talip!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Fenerbahçe'de büyük kriz! 35 milyon Euro... Fenerbahçe'de büyük kriz! 35 milyon Euro... 09:20
Bugünün maçları hangi kanalda? 22 Kasım Cumartesi Bugünün maçları hangi kanalda? 22 Kasım Cumartesi 07:40
Benfica Portekiz Kupası'nda tur atladı! Benfica Portekiz Kupası'nda tur atladı! 01:46
Benfica Portekiz Kupası'nda tur atladı! Benfica Portekiz Kupası'nda tur atladı! 01:45
İslam Dayanışma Oyunları’nı zirvede kapattık! İslam Dayanışma Oyunları’nı zirvede kapattık! 01:42
İslam Dayanışma Oyunları’nı zirvede kapattık! İslam Dayanışma Oyunları’nı zirvede kapattık! 01:42
Daha Eski
Tahkim Kurulu 67 hakemin itirazını reddetti Tahkim Kurulu 67 hakemin itirazını reddetti 01:39
Tahkim Kurulu 67 hakemin itirazını reddetti Tahkim Kurulu 67 hakemin itirazını reddetti 01:38
Jasikevicius: Üçlüklerle kontrolü ele aldık Jasikevicius: Üçlüklerle kontrolü ele aldık 01:36
Jasikevicius: Üçlüklerle kontrolü ele aldık Jasikevicius: Üçlüklerle kontrolü ele aldık 01:35
Skandal pankarta F.Bahçe'den tokat gibi cevap! Skandal pankarta F.Bahçe'den tokat gibi cevap! 01:04
Sırbistan'da skandal pankart! Sırbistan'da skandal pankart! 01:04