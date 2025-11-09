Bundesliga | Eintracht Frankfurt-Mainz 05 maçı yayın bilgileri!

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Eintracht Frankfurt - Mainz 05 maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Almanya Bundesliga'da heyecan tüm hızıyla sürüyor. Ligin 10. haftasında futbolseverleri oldukça zorlu ve çekişmeli bir karşılaşma bekliyor. Formda ekiplerden Eintracht Frankfurt, taraftarı önünde Mainz 05'i konuk edecek. İki takım da sahadan galibiyetle ayrılarak çıkışını sürdürmek istiyor.

Peki, Eintracht Frankfurt - Mainz 05 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte mücadeleye dair tüm detaylar…

EINTRACHT FRANKFURT - MAINZ 05 MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Eintracht Frankfurt - Mainz 05 maçı, 9 Kasım 2025 Pazar günü saat 21.30'da oynanacak.

EINTRACHT FRANKFURT - MAINZ 05 MAÇI HANGİ KANALDAN YAYINLANACAK?

Eintracht Frankfurt - Mainz 05 mücadelesi S Sport Plus ve Tivibu Spor 3 kanallarından canlı yayınlanacak.