Bundesliga | Eintracht Frankfurt-Mainz 05 maçı yayın bilgileri!

Bundesliga | Eintracht Frankfurt-Mainz 05 maçı yayın bilgileri!

Almanya Bundesliga’da heyecan hız kesmeden devam ediyor. Ligin 10. haftasında futbolseverleri nefesleri kesecek bir mücadele bekliyor. Haftanın dikkat çeken karşılaşmalarından birinde Eintracht Frankfurt, Mainz 05’i konuk edecek. Peki, Eintracht Frankfurt - Mainz 05 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar…

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 09 Kasım 2025 Pazar 15:05 Güncelleme Tarihi: 09 Kasım 2025 Pazar 15:06
Bundesliga | Eintracht Frankfurt-Mainz 05 maçı yayın bilgileri!

Eintracht Frankfurt - Mainz 05 maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Almanya Bundesliga'da heyecan tüm hızıyla sürüyor. Ligin 10. haftasında futbolseverleri oldukça zorlu ve çekişmeli bir karşılaşma bekliyor. Formda ekiplerden Eintracht Frankfurt, taraftarı önünde Mainz 05'i konuk edecek. İki takım da sahadan galibiyetle ayrılarak çıkışını sürdürmek istiyor.

Peki, Eintracht Frankfurt - Mainz 05 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte mücadeleye dair tüm detaylar…

EINTRACHT FRANKFURT - MAINZ 05 MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Eintracht Frankfurt - Mainz 05 maçı, 9 Kasım 2025 Pazar günü saat 21.30'da oynanacak.

EINTRACHT FRANKFURT - MAINZ 05 MAÇI HANGİ KANALDAN YAYINLANACAK?

Eintracht Frankfurt - Mainz 05 mücadelesi S Sport Plus ve Tivibu Spor 3 kanallarından canlı yayınlanacak.

China Suarez’den Icardi’ye sürpriz istek!
