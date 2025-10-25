M'gladbach Bayern Münih maçı CANLI izle! M'gladbach - Bayern Münih maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Bundesliga'nın dev mücadelesi M'gladbach - Bayern Münih ile bu hafta sonu oynanıyor. Ev sahibi ekip M'gladbach, sahasındaki güçlü performansıyla Bayern Münih karşısında sürpriz arayacak. Bayern Münih ise, liderliğini pekiştirmek ve rakipleriyle puan farkını açmak için sahada olacak. Futbolseverler "M'gladbach - Bayern Münih maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı izlenir?" sorularına yanıt arıyor. Bu kritik maç, Bundesliga'nın üst düzey rekabetini ve heyecanını ekranlara taşıyacak. Peki, M'gladbach - Bayern Münih maçı saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

M'GLADBACH - BAYERN MUNIH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Mücadele 25 Ekim Cumartesi günü saat 16.30'da başlayacak.

M'GLADBACH - BAYERN MUNIH MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma tivibu Spor 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.

M'GLADBACH - BAYERN MUNIH MAÇI CANLI İZLE