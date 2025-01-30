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Haberler Almanya Bundesliga TRANSFER HABERİ: Borussia Dortmund'da Niko Kovac dönemi!

TRANSFER HABERİ: Borussia Dortmund'da Niko Kovac dönemi!

Bundesliga takımlarından Borussia Dortmund'da görevine son verilen teknik direktör Nuri Şahin'in ardından takımın başına Hırvat teknik adam Niko Kovac getirildi.

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ocak 2025 Perşembe 12:04 Güncelleme Tarihi: 30 Ocak 2025 Perşembe 12:05
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TRANSFER HABERİ: Borussia Dortmund'da Niko Kovac dönemi!

Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) ekibi Borussia Dortmund'da görevine son verilen teknik direktör Nuri Şahin'in ardından takımın başına Hırvat teknik adam Niko Kovac getirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Borussia Dortmund, Niko Kovac'ı yeni teknik direktör olarak görevlendirdi. Berlin doğumlu 53 yaşındaki teknik adam ile 30 Haziran 2026'ya kadar geçerli bir sözleşme imzalandı ve önümüzdeki Pazar günü kulübün Heidenheim'a karşı oynayacağı Bundesliga maçının ardından resmi olarak görev alacak." denildi.

Almanya ekibi, yaklaşık 7 ay teknik direktörlük görevini üstlenen Nuri Şahin ile 22 Ocak'ta yolların ayrıldığını açıklamıştı.

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