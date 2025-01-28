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Haberler Almanya Bundesliga Bundesliga'da yeni dönem! Hakemler kararlarını anlık olarak açıklayacak

Bundesliga'da yeni dönem! Hakemler kararlarını anlık olarak açıklayacak

Almanya Bundesliga yönetimi, 20. haftadan itibaren pilot uygulama olarak hakemlerin VAR incelemeleri sırasında aldıkları kararları stadyumdaki taraftarlara ve canlı yayın izleyicilerine anlık olarak açıklayacağını duyurdu.

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ocak 2025 Salı 13:43
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Bundesliga'da yeni dönem! Hakemler kararlarını anlık olarak açıklayacak

Almanya Bundesliga, futbol dünyasında devrim niteliğinde bir yeniliği hayata geçirmeye hazırlanıyor. Lig yönetimi, 20. haftadan itibaren pilot uygulama olarak hakemlerin VAR incelemeleri sırasında aldıkları kararları stadyumdaki taraftarlara ve canlı yayın izleyicilerine anlık olarak açıklayacağını duyurdu.

Uygulama kapsamında hakemler VAR incelemelerinin ardından kararlarını mikrofon sistemi aracılığıyla stadyum hoparlörlerinden duyuracak. Böylece taraftarlar, hakemlerin karar gerekçelerini doğrudan ve şeffaf bir şekilde öğrenme imkânı bulacak. Ayrıca bu açıklamalar canlı yayınlara da entegre edilerek ekran başındaki izleyicilere anlık bilgi akışı sağlanacak.

Bu yenilik, futbolseverlerin maçlarda hakem kararlarına olan güvenini artırmayı ve VAR sistemine yönelik şeffaflığı güçlendirmeyi hedefliyor. Pilot uygulamanın sonuçlarına göre sistemin kalıcı hale getirilip getirilmeyeceğine karar verilecek.

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