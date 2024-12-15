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Haberler Almanya Bundesliga B. Dortmund 1-1 Hoffenheim (Maç sonucu ÖZET)

B. Dortmund 1-1 Hoffenheim (Maç sonucu ÖZET)

Almanya Bundesliga 14. hafta maçında borussia Dortmund sahasında ağırladığı Hoffenheim ile berabere kaldı ve ligde art arda üçüncü kez sahadan beraberlikle ayrıldı.

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 15 Aralık 2024 Pazar 22:18 Güncelleme Tarihi: 15 Aralık 2024 Pazar 22:18
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B. Dortmund 1-1 Hoffenheim (Maç sonucu ÖZET)

Borussia Dortmund, Bundesliga'nın 14. haftasında evinde Hoffenheim'i konuk etti.

Signal Iduna Park'ta oynanan mücadelenin 46. dakikasında Reyna ile öne geçen Dortmund, 90+1. dakikada Bruun Larsen'in golüne engel olamayınca mücadele 1-1'lik beraberlikle tamamlandı.

Bu sonucun ardından, ligin 8. sırasındaki Borussia Dortmund 22 puana yükselirken, 14. sıradaki Hoffenheim 14 puana ulaştı.

Bundesliga'nın 15. haftasında B. Dortmund, 22 Aralık'ta Wolfsburg deplasmanına çıkacak; Hoffenheim ise 21 Aralık'ta evinde B. Monchengladbach'ı ağırlayacak.

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