B. Dortmund 1-1 Hoffenheim (Maç sonucu ÖZET)

Borussia Dortmund, Bundesliga'nın 14. haftasında evinde Hoffenheim'i konuk etti.
Signal Iduna Park'ta oynanan mücadelenin 46. dakikasında Reyna ile öne geçen Dortmund, 90+1. dakikada Bruun Larsen'in golüne engel olamayınca mücadele 1-1'lik beraberlikle tamamlandı.
Bu sonucun ardından, ligin 8. sırasındaki Borussia Dortmund 22 puana yükselirken, 14. sıradaki Hoffenheim 14 puana ulaştı.
Bundesliga'nın 15. haftasında B. Dortmund, 22 Aralık'ta Wolfsburg deplasmanına çıkacak; Hoffenheim ise 21 Aralık'ta evinde B. Monchengladbach'ı ağırlayacak.