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Haberler Almanya Bundesliga Union Berlin-Bochum maçı atılan çakmak nedeniyle durdu

Union Berlin-Bochum maçı atılan çakmak nedeniyle durdu

Almanya Birinci Futbol Ligi’nde (Bundesliga) Union Berlin-Bochum karşılaşmasında konuk ekibin kalecisine tribünden atılan çakmak nedeniyle maç uzun süre durdu.

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 14 Aralık 2024 Cumartesi 22:33
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Union Berlin-Bochum maçı atılan çakmak nedeniyle durdu

Bundesliga'nın 6. haftasında Bochum, Alte Fösterei Stadı'nda Union Berlin'e konuk oldu.

Japon oyuncu Koji Miyoshi'nin 13. dakikada kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan Bochum 23. dakikada Ibrahima Sissoko'nun attığı golle 1-0 öne geçti.

Union Berlin bu gole 33. dakikada cevap verdi ve soyunma odasına 1-1 berabere gidildi.

Karşılaşmanın 90+1. dakikasında Bochum'un kalecisi Patrick Drewes'in başına tribünden atılan bir yabancı madde geldi. Drewes yere yığıldıktan sonra sağlık ekibi kalecinin yanına gelerek tedavi etti.

Hakem Martin Petersen iki takımın oyuncularını soyunma odasına gönderirken, kaleci Drewes de sağlık ekibi eşliğinde sahadan ayrıldı.

Karşılaşma 25 dakikadan fazla durduktan sonra takımlar yeniden sahaya çıkarken, Drewes sahaya dönemedi. Oyuncu değiştirme kontejanını daha önce kullanan Bochum'da Drewes'in yerine forvet Philipp Hofmann kalan sürede kaleye geçti.

Karşılaşmanın yeniden başlamasının ardından Berlin forması giyen futbolcular, Bochumlu oyunculardan gelen topa hamle yapmadı ve oldukları yerde bekledi. Hakem daha sonra mücadelenin bitiş düdüğünü çaldı.

Karşılaşma 1-1 beraberlikle tamamlandı.

Bochum sonuca itiraz edecek

Bochum'un üst yöneticisi Ilja Kaenzig, maçın sonucuna 16 Aralık Pazartesi günü itiraz edeceklerini belirterek, "Bize göre hakem maçı tatil etmeliydi, ancak yapmadı" diye konuştu.

Union Berlin kulübünden yapılan açıklamada ise çakmak atan taraftarın tespit edildiği ve polise teslim edildiği bildirildi.

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