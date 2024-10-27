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Haberler Almanya Bundesliga

Bochum 0-5 Bayern Münih (MAÇ SONUCU ÖZET)

Almanya Bundesliga'nın 8. haftasında Bayern Münih deplasmanda Bochum'u 5-0 mağlup etti. İşte maçın detayları...

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ekim 2024 Pazar 19:49
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Bochum 0-5 Bayern Münih (MAÇ SONUCU ÖZET)

Bayern Münih, Bundesliga'nın 8. haftasında Bochum deplasmanına konuk oldu. Karşılaşma 5-0 Bayern Münih'in galibiyetiyle sonuçlandı.

Bayern Münih'e galibiyeti getiren golleri 16. dakikada Michael Olise, 26. dakikada Jamal Musiala, 57. dakikada Harry Kane, 65. dakikada Leroy Sane ve 71. dakikada Kingsley Coman kaydetti.

Bu karşılaşmayla birlikte Bayern Münih, Bundesliga'da 20 puana yükseldi ve averaj fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.

Bundesliga'nın 9. haftasında Bayern Münih evinde Union Berlin'i ağırlayacak, Bochum ise Eintracht Frankfurt deplasmanına konuk olacak.

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