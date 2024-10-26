Augsburg 2-1 Borussia Dortmund (MAÇ SONUCU - ÖZET) Nuri Şahin'in Dortmund'u deplasmanda kayıp

Almanya Bundesliga'nın 8. haftasında Augsburg ile Borussia Dortmund karşı karşıya geldi. Nuri Şahin'in teknik direktörlüğünü yaptığı konuk takım, rakibine 2-1 yenilerek haftayı puansız kapattı.
Augsburg'a galibiyeti getiren golleri 25 ve 50. dakikalarda Alexis Claude-Maurice kaydetti. Borussia Dortmund'un tek golüyse 4. dakikada Donyell Malen'dan geldi.
Öte yandan Dortmund'da Almugera Kabar, mücadelenin 90+9. dakikasında ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.
Augsburg bu sonuçla puanını 10'a yükseltirken, bu sezonki 3. yenilgisini alan Borussia Dortmund 13 puanda kaldı.