  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Almanya Bundesliga

Augsburg 2-1 Borussia Dortmund (MAÇ SONUCU - ÖZET) Nuri Şahin'in Dortmund'u deplasmanda kayıp

Bundesliga'nın 8. haftasında Nuri Şahin'in çalıştırdığı Borussia Dortmund, deplasmanda Augsburg'a 2-1 mağlup oldu.

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ekim 2024 Cumartesi 19:56
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Augsburg 2-1 Borussia Dortmund (MAÇ SONUCU - ÖZET) Nuri Şahin'in Dortmund'u deplasmanda kayıp

Almanya Bundesliga'nın 8. haftasında Augsburg ile Borussia Dortmund karşı karşıya geldi. Nuri Şahin'in teknik direktörlüğünü yaptığı konuk takım, rakibine 2-1 yenilerek haftayı puansız kapattı.

Augsburg'a galibiyeti getiren golleri 25 ve 50. dakikalarda Alexis Claude-Maurice kaydetti. Borussia Dortmund'un tek golüyse 4. dakikada Donyell Malen'dan geldi.

Öte yandan Dortmund'da Almugera Kabar, mücadelenin 90+9. dakikasında ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.

Augsburg bu sonuçla puanını 10'a yükseltirken, bu sezonki 3. yenilgisini alan Borussia Dortmund 13 puanda kaldı.

Göztepe - Trabzonspor | CANLI
G.Saray'a İtalya'dan orta saha!
DİĞER
Karadut’ta herkes derinden sarsılacak
Somali Savunma Bakanı Nur'dan Başkan Erdoğan ve Türkiye'ye teşekkür: Sınırları aşan kardeşilık | Dikkat çeken Osmanlı detayı
Şenol Güneş: Zor bir maç
Samsunspor doludizgin!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
"22 puana ulaştık. Bu sayı bence hiç de fena değil" "22 puana ulaştık. Bu sayı bence hiç de fena değil" 19:49
"Maç sonucu istediğimiz gibi olmadı" "Maç sonucu istediğimiz gibi olmadı" 19:41
A. Efes'ten 4'te 4! A. Efes'ten 4'te 4! 19:32
F.Bahçe evinde farklı kazandı F.Bahçe evinde farklı kazandı 19:22
City 3 puanı tek golle aldı! City 3 puanı tek golle aldı! 19:19
Ferdi'li Brighton 90+3'te yıkıldı! Ferdi'li Brighton 90+3'te yıkıldı! 19:15
Daha Eski
Yusuf Dikeç'li milli takım altın madalya kazandı Yusuf Dikeç'li milli takım altın madalya kazandı 19:11
Gol düellosunda kazanan yok Gol düellosunda kazanan yok 19:05
Göztepe - Trabzonspor | CANLI Göztepe - Trabzonspor | CANLI 18:50
Şenol Güneş: Zor bir maç Şenol Güneş: Zor bir maç 18:25
Samsunspor doludizgin! Samsunspor doludizgin! 17:59
Lider Napoli hata yapmadı Lider Napoli hata yapmadı 17:57