Bayern Münih 2-0 Freiburg (MAÇ SONUCU - ÖZET) Bayern kazandı Thomas Müller tarihe geçti

Almanya Bundesliga'nın 2. haftasında Bayern Münih ile Freiburg kozlarını paylaştı.

Bavyera ekibi, rakibini 2-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

Bayern Münih'e galibiyeti getiren golleri 38. dakikada Harry Kane (p) ve 78. dakikada Thomas Müller kaydetti.

Öte yandan Freiburg'da Lucas Höler, 90+6. dakikada bir penaltı atışından yararlanamadı.

MÜLLER TARİHE GEÇTİ

Thomas Müller, Freiburg karşılaşmasıyla Bayern Münih formasıyla 710. maçına çıktı ve 709 maça çıkan Sepp Maier'ı geçerek Bayern Münih tarihinin en çok forma giyen oyuncusu oldu.

Bu sonuçla 2'de 2 yapan Bayern Münih puanını 6'ya yükseltti. Bu sezonki ilk yenilgisini alan Freiburg ise 3 puanda kaldı.