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Haberler Almanya Bundesliga

Borussia Dortmund - 1. FC Heidenheim maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Almanya Bundesliga'nın 3. haftasında Borussia Dortmund ile 1. FC Heidenheim karşı karşıya gelecek. Heyecanlı karşılaşmadan iki takım da 3 puanla ayrılmak isterken maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Borussia Dortmund - 1. FC Heidenheim maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 12 Eylül 2024 Perşembe 12:51 Güncelleme Tarihi: 13 Eylül 2024 Cuma 09:31
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Borussia Dortmund - 1. FC Heidenheim maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Borussia Dortmund - 1. FC Heidenheim maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Almanya Bundesliga'da yeni sezon heyecanı sürüyor. 3. hafta maçında Borussia Dortmund ile 1. FC Heidenheim kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Borussia Dortmund - 1. FC Heidenheim maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BORUSSİA DORTMUND - 1. FC HEİDENHEİM MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Borussia Dortmund - 1. FC Heidenheim maçı 13 Eylül Cuma günü TSİ saat 21.30'da oynanacak. Müsabaka beIN Connect ve Tivibu Spor 'da canlı yayınlanacak.

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