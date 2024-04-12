Haberler Almanya Bundesliga Augsburg - Union Berlin maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Augsburg - Union Berlin maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Augsburg ile Union Berlin karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Augsburg - Union Berlin maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 12 Nisan 2024 Cuma 09:20 Güncelleme Tarihi: 12 Nisan 2024 Cuma 09:40
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Augsburg - Union Berlin maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Augsburg - Union Berlin maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Augsburg ile Union Berlin kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Augsburg - Union Berlin maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

AUGSBURG - UNİON BERLİN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Augsburg - Union Berlin maçı 12 Nisan Cuma günü saat 21:30'da beIN CONNECT'te canlı yayınlanacak.

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