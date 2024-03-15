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Köln - Leipzig maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Köln ile Leipzig karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Köln - Leipzig maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mart 2024 Cuma 14:50 Güncelleme Tarihi: 15 Mart 2024 Cuma 15:10
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Köln - Leipzig maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Köln - Leipzig maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Köln ile Leipzig kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Köln - Leipzig maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

KOLN - LEIPZIG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Köln - Leipzig maçı 15 Mart Cuma günü saat 22.30'da beIN Sprots 4'te canlı yayınlanacak.

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