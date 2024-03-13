Can Frankfurt'ta

Alman basınından Bild'de yer alan habere göre; Nürnberg forması giyen Can Uzun, Bundesliga ekiplerinden Eintracht Frankfurt'a 10 milyon euro'ya transfer oldu. Can'ın Eintracht Frankfurt için sağlık kontrollerinden geçtiği öne sürüldü. Haberde, Uzun'un sezon sonunda Frankfurt'a resmi olarak transfer olacağı ve önümüzdeki sezonla birlikte Bundesliga'da mücadele edeceği belirtildi. 18 yaşındaki 10 numara, bu sezon Nürnberg formasıyla 24 maçta boy gösterdi. Bu maçların 20'sine ilk 11'de başlayan Can, takımına 16 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.