Haberler Almanya Bundesliga Bayer Leverkusen 2 - 1 Mainz (MAÇ SONUCU - ÖZET) | Almanya Bundesliga

Bayer Leverkusen 2 - 1 Mainz (MAÇ SONUCU - ÖZET) | Almanya Bundesliga

Bayer Leverkusen, Almanya Bundesliga'nın 23. haftasında sahasında Mainz'ı 2-1 mağlup ederek namağlup liderliğini sürdürdü.

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 24 Şubat 2024 Cumartesi 00:55 Güncelleme Tarihi: 24 Şubat 2024 Cumartesi 01:03
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Bayer Leverkusen 2 - 1 Mainz (MAÇ SONUCU - ÖZET) | Almanya Bundesliga

Almanya Bundesliga'nın 23. haftasında Bayer Leverkusen ile Mainz karşı karşıya geldi.

BayArena'daki mücadeleyi 2-1 ev sahibi takım kazandı.

Leverkusen'e galibiyeti getiren golleri 3. dakikada Granit Xhaka ve 68. dakikada Robert Andrich kaydetti.

Mainz'ın tek golü ise 7. dakikada Dominik Kohr'dan geldi.

Konuk takımda Jessic Ngankam 80. dakikada direkt kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonuçla namağlup liderliğini sürdüren Bayer Leverkusen, puanını 61'e yükseltti.

Mainz ise 15 puanda kaldı.

REKORUN YENİ SAHİBİ XABI ALONSO

Üst üste 33 maçta kaybetmeyen Xabi Alonso'nun takımı Bayer Leverkusen, Almanya futbol tarihinin en uzun yenilmezlik serisi rekorunu kırdı.

DİĞER
Aslı Enver kızı Elay’ın emeklediği anları ilk kez paylaştı! İşte Aslı Enver’in kızının eğlenceli o anları!
İşleri güçleri fırıldak! CHP fondaşı Halk TV'den 'İYİ' itiraf! Ekrem İmamoğlu'dan İYİ Parti seçmenine 'kazanan adam' oyunu
Karadeniz derbisinde zafer Samsunspor'un!
Eyüp Aydın'a beklenmedik talip!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Bayern Münih - Leipzig maçı ne zaman?
Stuttgart - Kölnmaçı ne zaman?
Çılgın Sayısal Loto sorgulama ekranı 24 Şubat Cumartesi
BERAT KANDİLİ MESAJLARI 2024 | 🌹 Resimli, dualı Berat Kandili mesajları 🤲
İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 23 Şubat rakamları
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
"Son zamanlarda tebrik etmeye alıştık!" "Son zamanlarda tebrik etmeye alıştık!" 23:00
"Kendimi 1. sıraya koymuyorum!" "Kendimi 1. sıraya koymuyorum!" 22:52
Altay 5 maç sonra kazandı! Altay 5 maç sonra kazandı! 21:57
Karadeniz derbisinde zafer Samsunspor'un! Karadeniz derbisinde zafer Samsunspor'un! 21:53
F.Bahçe K.Paşa'ya odaklandı! F.Bahçe K.Paşa'ya odaklandı! 21:07
F.Bahçeli Sevgi Uzun WNBA'de forma giyecek! F.Bahçeli Sevgi Uzun WNBA'de forma giyecek! 20:17
Daha Eski
TBF'den F.Bahçe Beko'ya ceza! TBF'den F.Bahçe Beko'ya ceza! 20:14
Tadic'ten Galatasaray itirafı! Tadic'ten Galatasaray itirafı! 20:09
Szymanski'ye 3 dev talip birden! 30 milyon sterlin... Szymanski'ye 3 dev talip birden! 30 milyon sterlin... 19:45
Dikkat çeken F.Bahçe açıklaması! Dikkat çeken F.Bahçe açıklaması! 18:56
Eyüp Aydın'a beklenmedik talip! Eyüp Aydın'a beklenmedik talip! 18:47
18 kişiye 1 yıl seyirden men cezası verildi 18 kişiye 1 yıl seyirden men cezası verildi 18:28