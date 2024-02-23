Bayer Leverkusen 2 - 1 Mainz (MAÇ SONUCU - ÖZET) | Almanya Bundesliga

Almanya Bundesliga'nın 23. haftasında Bayer Leverkusen ile Mainz karşı karşıya geldi.
BayArena'daki mücadeleyi 2-1 ev sahibi takım kazandı.
Leverkusen'e galibiyeti getiren golleri 3. dakikada Granit Xhaka ve 68. dakikada Robert Andrich kaydetti.
Mainz'ın tek golü ise 7. dakikada Dominik Kohr'dan geldi.
Konuk takımda Jessic Ngankam 80. dakikada direkt kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.
Bu sonuçla namağlup liderliğini sürdüren Bayer Leverkusen, puanını 61'e yükseltti.
Mainz ise 15 puanda kaldı.
REKORUN YENİ SAHİBİ XABI ALONSO
Üst üste 33 maçta kaybetmeyen Xabi Alonso'nun takımı Bayer Leverkusen, Almanya futbol tarihinin en uzun yenilmezlik serisi rekorunu kırdı.