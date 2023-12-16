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Augsburg 1-1 Borussia Dortmund | MAÇ SONUCU - ÖZETİ

Borussia Dortmund, Almanya Bundesliga'nın 15. haftasında Augsburg'a konuk oldu. Mücadele 1-1 sona erdi. Bu sonucun ardından Augsburg'un galibiyet hasreti 2 maça çıktı ve 18 puana yükseldi. 3 maçtır kazanamayan Dortmund ise 26 puana ulaştı.

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 16 Aralık 2023 Cumartesi 20:01
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Augsburg 1-1 Borussia Dortmund | MAÇ SONUCU - ÖZETİ

Almanya Bundesliga'nın 15. haftasında Augsburg ile Borussia Dortmund kozlarını paylaştı. Mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

Ev sahibi ekibin golünü 23. dakikada Ermedin Demirovic kaydederken; konuk takım bu gole 35'te Donyell Malen'le karşılık verdi.

Bu sonucun ardından Augsburg'un galibiyet hasreti 2 maça çıktı ve 18 puana yükseldi. 3 maçtır kazanamayan Dortmund ise 26 puana ulaştı.

Ligin 16. haftasında Augsburg deplasmanda Stuttgart ile karşılaşacak. Dortmund ise sahasında Mainz'i ağırlayacak.

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