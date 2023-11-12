Haberler Almanya Bundesliga Bayer Leverkusen 4 - 0 Union Berlin (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Bayer Leverkusen 4 - 0 Union Berlin (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Almanya Bundesliga'da 11. hafta mücadelesinde Bayer Leverkusen evinde Union Berlin'i ağırladı. Leverkusen 4-0'lık net skorla 3 puanı hanesine yazdırdı. İşte detaylar...

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 12 Kasım 2023 Pazar 19:29 Güncelleme Tarihi: 12 Kasım 2023 Pazar 19:32
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Bayer Leverkusen 4 - 0 Union Berlin (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Almanya Bundesliga'da 11. hafta müsabakasında Bayer Leverkusen evinde Union Berlin'i konuk etti.

Mücadele Bayer Leverkusen'in 4-0'lık üstünlüğü ile noktalandı.

Karşılaşmada gol perdesini 23. dakikada Grimaldo açarken, 57. dakikada farkı 2'ye çıkaran golü Kossounou kaydetti.

Ev sahibi ekibin 3. golü Jonathan Tah'dan gelirken, son sözü 83. dakikada Nathan Tella söyledi.

Aldığı net galibiyetin ardından puanını 31 yapan Leverkusen liderlik koltuğuna oturdu.

Bayer Leverkusen deplasmanında 3 puan bırakan Union Berlin ise kötü gidişe dur diyemedi ve 6 puanla son sırada kaldı.

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