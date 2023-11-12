RB Leipzig - Freiburg maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

RB Leipzig - Freiburg maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. RB Leipzig ile Freiburg kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, RB Leipzig - Freiburg maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

RB LEIPZIG - FREIBURG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

RB Leipzig - Freiburg maçı 12 Kasım Pazar günü saat 21:30'da beIN Sports 4'te canlı yayınlanacak.

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