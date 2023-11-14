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Can Uzun Nürnberg ile sözleşme uzattı! Adı 3 büyüklerle anılıyordu

Almanya Bundesliga 2 ekiplerinden Nürnberg'te forma giyen ve bu sezonki performansıyla dikkatleri üzerine çeken Can Uzun, takımıyla sözleşme uzattı. Can'ın adı Süper Lig devleriyle anılıyordu.

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 14 Kasım 2023 Salı 15:59 Güncelleme Tarihi: 14 Kasım 2023 Salı 16:01
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Can Uzun Nürnberg ile sözleşme uzattı! Adı 3 büyüklerle anılıyordu

Bu sezon ortaya koyduğu performansla birçok takımın radarına giren Can Uzun, formasını giydiği Bundesliga 2 ekibi Nürnberg ile sözleşme uzattı!

Ingolstad altyapısından Nürnberg altyapısına transfer edilen Can Uzun'un adı, A Takımı yükseldikten sonra gösterdiği performans ile Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılıyordu

Alman ekibi genç yıldızı hakkında çıkan transfer dedikodularını bitirmek için, 18 yaşındaki santraforunun maaşını iyileştirerek 2027 yılına kadar sözleşme uzattı.

Can Uzun, bu sezon forma giydiği 15 maçta 8 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

Genç golcünün güncel piyasa değeri 5 milyon euro.

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