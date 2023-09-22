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Salernitana - Frosinone maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya SeriA

İtalya Seri A 5. Hafta maçında Salernitana ile Frosinone karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Frosinone - Salernitana maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 22 Eylül 2023 Cuma 11:00
Salernitana - Frosinone maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya SeriA

Salernitana - Frosinone maçını canlı takip etmek için tıklayın

İtalya Seri A 5. Hafta maçında Salernitana ile Frosinone karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Frosinone - Salernitana maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

SALERNITANA - FROSINONE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK

Salernitana - Frosinone maçı 22 Eylül Cuma günü TSİ 19.30'da başlayacak. Mücadele Nesine.com, S Sport2, S Sport Plus'dan canlı yayınlanacak.

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