Haberler Almanya Bundesliga Dortmund - Heidenheim maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Dortmund - Heidenheim maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 3. haftada Dortmund ile Heidenheim karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Dortmund - Heidenheim maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 01 Eylül 2023 Cuma 11:20
Dortmund - Heidenheim maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Dortmund - Heidenheim maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Dortmund ile Heidenheim kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Dortmund - Heidenheim maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

DORTMUND - HEIDENHEIM MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Dortmund - Heidenheim maçı 1 Eylül Cuma günü saat 21.30'da beIN SPORTS 4'te canlı yayınlanacak.

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DORTMUND - HEIDENHEIM MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Dortmund

Kobel; Wolf, Sule, Schlotterbeck, Bensebaini; Sabitzer, Can; Malen, Brandt, Adeyemi; Haller

Heidenheim

Muller; Traore, Mainka, Siersleben, Fohrenbach; Dinkci, Maloney, Sessa, Thomalla, Beste; Kleindienst

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