Dortmund - Heidenheim maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Dortmund - Heidenheim maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Dortmund ile Heidenheim kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Dortmund - Heidenheim maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

DORTMUND - HEIDENHEIM MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Dortmund - Heidenheim maçı 1 Eylül Cuma günü saat 21.30'da beIN SPORTS 4'te canlı yayınlanacak.

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DORTMUND - HEIDENHEIM MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Dortmund

Kobel; Wolf, Sule, Schlotterbeck, Bensebaini; Sabitzer, Can; Malen, Brandt, Adeyemi; Haller

Heidenheim

Muller; Traore, Mainka, Siersleben, Fohrenbach; Dinkci, Maloney, Sessa, Thomalla, Beste; Kleindienst