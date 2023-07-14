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TRANSFER HABERLERİ | Leipzig Lois Openda'yı renklerine bağladı!

Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) ekibi Leipzig, Fransa'nın Lens takımından Belçikalı futbolcu Lois Openda'yı kadrosuna kattı. İşte detaylar...

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 14 Temmuz 2023 Cuma 18:40
TRANSFER HABERLERİ | Leipzig Lois Openda'yı renklerine bağladı!

Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) ekibi Leipzig, Fransa'nın Lens takımından Belçikalı futbolcu Lois Openda'yı kadrosuna kattı.

Leipzig Kulübü, 23 yaşındaki forvet ile 5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Fransa basınında, transferin 43 milyon avro bonservis bedeli karşılığında tamamlandığı öne sürüldü. Bonus maddeleri aktif hale geldiğinde bu miktara 6 milyon avro daha ekleneceği belirtildi.

Kariyerine Club Brugge'de başlayan golcü futbolcu, Vitesse'de oynadıktan sonra geçen yıl Lens'a transfer oldu. Lens formasıyla geçen sezon 42 maça çıkan Openda, 21 gol kaydetti. Belçika Milli Takımı'nda ise 9 kez görev alan Openda, 2 gol attı.

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