Freiburg - Leipzig maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Freiburg - Leipzig maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Freiburg ile Leipzig kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Freiburg - Leipzig maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FREIBURG - LEIPZIG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Freiburg - Leipzig maçı 6 Mayıs Cumartesi günü saat 16.30'da beIN Sports 4 ve Tivibu Spor 1'de canlı yayınlanacak.

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FREIBURG - LEIPZIG MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Freiburg

Flekken; Kubler, Ginter, Lienhart, Gunter; Eggestein, Hofler; Doan, Holer, Grifo; Gregoritsch

Leipzig

Blaswich; Henrichs, Orban, Gvardiol, Halstenberg; Laimer, Haidara; Szoboszlai, Nkunku, Olmo; Werner