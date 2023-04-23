Haberler Almanya Bundesliga Freiburg - Schalke maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Freiburg - Schalke maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 29. haftada Freiburg ile Schalke karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Freiburg - Schalke maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 23 Nisan 2023 Pazar 09:00 Güncelleme Tarihi: 23 Nisan 2023 Pazar 09:30
Freiburg - Schalke maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Freiburg - Schalke maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Freiburg ile Schalke kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Freiburg - Schalke maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FREİBURG - SCHALKE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Freiburg - Schalke maçı 23 Nisan Pazar günü saat 16.30'da beIN Sports 4 ve Tivibu Spor 1'de canlı yayınlanacak.

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FREİBURG - SCHALKE MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Freiburg
Flekken; Kubler, Ginter, Lienhart, Gunter; Eggestein, Hofler; Doan, Grifo; Sallai, Holer

Schalke
Schwolow; Uronen, Jenz, Kaminski, Matriciani; Latza, Kral; Skarke, Drexler, Bulter; Terodde

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