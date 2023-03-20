Eyüp takipte

Spor Toto 1. Lig'de Eyüpspor'un Süper Lig yürüyüşü devam ediyor... Manisa FK'ye konuk olan İstanbul ekibi, rakibini tek golle mağlup etti. 57'de Pa Dibba'nın attığı golle kazanan eflatun-sarılılar, ligdeki puanını 53'e yükseltti. Bu zaferle 54 puana sahip olan lider Samsunspor'u yakın takibini sürdürdü. Play-off mücadelesi veren Manisa FK ise 39 puanda kaldı. Maçtan zaferle ayrılan Eyüpspor, gelecek hafta zirve mücadelesi veren Çaykur Rize'yi konuk edecek.

ÜZÜLMEZ: ŞAMPİYON OLACAĞIZ

Eyüpspor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez, zafer sonrası iddialı konuştu. Üzülmez, "Pes etmeden devam edeceğiz ve bu takım şampiyon olacak. Hep mütevazı açıklama yapmayacağım" dedi.