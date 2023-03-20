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Eyüp takipte

Pa Dibba’yla gülen Eyüpspor, puanını 53’e yükseltti. Lider Samsunspor’u takip ederek Süper Lig yürüyüşünü sürdürdü.

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mart 2023 Pazartesi 06:50
Eyüp takipte

Spor Toto 1. Lig'de Eyüpspor'un Süper Lig yürüyüşü devam ediyor... Manisa FK'ye konuk olan İstanbul ekibi, rakibini tek golle mağlup etti. 57'de Pa Dibba'nın attığı golle kazanan eflatun-sarılılar, ligdeki puanını 53'e yükseltti. Bu zaferle 54 puana sahip olan lider Samsunspor'u yakın takibini sürdürdü. Play-off mücadelesi veren Manisa FK ise 39 puanda kaldı. Maçtan zaferle ayrılan Eyüpspor, gelecek hafta zirve mücadelesi veren Çaykur Rize'yi konuk edecek.

ÜZÜLMEZ: ŞAMPİYON OLACAĞIZ

Eyüpspor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez, zafer sonrası iddialı konuştu. Üzülmez, "Pes etmeden devam edeceğiz ve bu takım şampiyon olacak. Hep mütevazı açıklama yapmayacağım" dedi.

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