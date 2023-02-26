Haberler Almanya Bundesliga Bayern Münih - Union Berlin maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Bayern Münih - Union Berlin maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 22. haftada Bayern Münih ile Union Berlin karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Bayern Münih - Union Berlin maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 26 Şubat 2023 Pazar 09:30
Bayern Münih - Union Berlin maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Bayern Münih - Union Berlin maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Bayern Münih ile Union Berlin kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Bayern Münih - Union Berlin maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BAYERN MUNIH - UNION BERLIN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Bayern Münih - Union Berlin maçı 26 Şubat Pazar günü saat 19.30'da oynanacak. Müsabaka TiviBu Spor 2'de canlı yayınlanacak.

EVDE YAPABİLECEĞİNİZ SPOR HAREKETLERİ 🤸🏻VE FİT TARİFLER İÇİN 👉🏼TIKLAYIN...

BAYERN MUNIH - UNION BERLIN MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Bayern Münih

Sommer; Cancelo, De Ligt, Pavard, Davies; Kimmich, Goretzka; Coman, Musiala, Sane; Choupo-Moting

Union Berlin

Ronnow; Jaeckel, Leite, Knoche; Juranovic, Haberer, Laidouni, Khedira, Trimmel; Siebatcheu, Becker

ASpor CANLI YAYIN

DİĞER
Adama Traore kimdir? Fenerbahçe transfer adayı Adama Traore kaç yaşında, nereli, hangi takımlarda oynadı?
Dünyaca ünlü Rumen şarkıcı Alexandra Stan aşk ateşini yaktı! Fenerbahçe'nin kalecisi Altay Bayındır'ı...
Sert eleştiri! "12 kişi de başlasalardı sonuç değişmezdi"
G.Saray Şilili golcü için kesenin ağzını açtı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Freiburg - Bayer Leverkusen maçı saat kaçta?
B. Dortmund galibiyet serisine devam ediyor!
İstanbul sabah, öğlen, ikindi, akşam, yatsı namaz vakitleri 2023
26 Şubat son depremler, artçılar ve büyüklükleri
İSKİ İstanbul su kesintisi olan ilçeler (26 Şubat Pazar)
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Reims - Toulouse maçı saat kaçta? Reims - Toulouse maçı saat kaçta? 09:41
Fırtına'dan Moura sürprizi! Fırtına'dan Moura sürprizi! 09:37
Aslan'ın ilgisi sürüyor! Transfer... Aslan'ın ilgisi sürüyor! Transfer... 09:34
Nantes - Rennes maçı saat kaçta? Nantes - Rennes maçı saat kaçta? 09:24
Beşiktaş'ta Dele Alli için karar verildi! Beşiktaş'ta Dele Alli için karar verildi! 09:19
Clermont - Strasbourg maçı saat kaçta? Clermont - Strasbourg maçı saat kaçta? 09:07
Daha Eski
Ajaccio - Troyes maçı saat kaçta? Ajaccio - Troyes maçı saat kaçta? 09:01
Lorient - Auxerre maçı saat kaçta? Lorient - Auxerre maçı saat kaçta? 08:55
Bayern Münih - Union Berlin maçı saat kaçta? Bayern Münih - Union Berlin maçı saat kaçta? 08:49
Freiburg - Bayer Leverkusen maçı saat kaçta? Freiburg - Bayer Leverkusen maçı saat kaçta? 08:43
Sevilla - Osasuna maçı saat kaçta? Sevilla - Osasuna maçı saat kaçta? 08:33
Almeria - Barcelona maçı saat kaçta? Almeria - Barcelona maçı saat kaçta? 08:28