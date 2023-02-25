Hertha Berlin - Augsburg maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Hertha Berlin - Augsburg maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Hertha Berlin ile Augsburg kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Hertha Berlin - Augsburg maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

HERTHA BERLIN - AUGSBURG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Hertha Berlin - Augsburg maçı 25 Şubat Cumartesi günü saat 17.30'da oynanacak. Müsabaka beIN Connect ve TiviBu Spor 4'te canlı yayınlanacak.

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HERTHA BERLIN - AUGSBURG MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Hertha Berlin

Christensen; Rogel, Kempf, Dardai; Cigerci; Richter, Plattenhardt, Serdar, Tousart; Niederlechner, Ngankam

Augsburg

Gikiewicz; Gumny, Gouweleeuw, Uduokhai, Veiga; Maier, Engels, Rexhbecaj, Demirovic; Yeboah, Berisha