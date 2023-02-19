Haberler Almanya Bundesliga Leverkusen 2-3 Mainz (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Leverkusen 2-3 Mainz (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 21. hafta maçında Leverkusen sahasında Mainz'i ağırladı. Mücadeleyi 3-2 kazanan deplasman ekibi 3 puanı hanesine yazdırdı. Leverkusen’in golleri Nadiem Amiri ve Patrik Schick’ten geldi. Konuk Mainz’in gollerini ise Anthony Caci, Leandro Barreiro ve penaltıdan Marcus Ingvartsen kaydetti.

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 20 Şubat 2023 Pazartesi 00:38
Leverkusen 2-3 Mainz (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Almanya Bundesliga'nın 21. haftasında Leverkusen, sahasında Mainz'i ağırladı. Konuk ekip mücadeleden 3-2 üstün ayrıldı.

Leverkusen'in golleri Nadiem Amiri ve Patrik Schick'ten geldi. Konuk Mainz'in gollerini ise Anthony Caci, Leandro Barreiro ve penaltıdan Marcus Ingvartsen kaydetti.

Ev sahibi Leverkusen'de Edmond Fayçal Tapsoba penaltı kaçırırken, Amine Adli de 80. dakikada kırmızı kart gördü.

Mainz bu galibiyetle puanını 29 yaptı ve 9. Sırada yer aldı. Leverkusen ise 27 puanla 10. sırada bulunuyor.

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