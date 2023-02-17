Augsburg - Hoffenheim maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Augsburg - Hoffenheim maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Augsburg ile Hoffenheim kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Augsburg - Hoffenheim maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

AUGSBURG - HOFFENHEIM MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Augsburg - Hoffenheim maçı 17 Şubat Cuma günü saat 22.30'da oynanacak. Müsabaka TiviBu Spor 1 ve beIN Sports 4'te canlı yayınlanacak.

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AUGSBURG - HOFFENHEIM MAÇI MUTHEMEL 11'LER

Augsburg

Gikiewicz; Gumny, Gouweleeuw, Uduokhai, Veiga; Maier, Engels, Rexhbecaj, Jensen; Berisha, Demirovic

Hoffenheim

Baumann; Kabak, Brooks, Nsoki; Kaderabek, Delaney, Geiger, Angelino; Kramaric, Baumgartner, Dolberg