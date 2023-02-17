Haberler Almanya Bundesliga Augsburg - Hoffenheim maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Augsburg - Hoffenheim maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 21. haftada Augsburg ile Hoffenheim karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Augsburg - Hoffenheim maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 17 Şubat 2023 Cuma 09:00 Güncelleme Tarihi: 17 Şubat 2023 Cuma 09:30
Augsburg - Hoffenheim maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Augsburg - Hoffenheim maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Augsburg ile Hoffenheim kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Augsburg - Hoffenheim maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

AUGSBURG - HOFFENHEIM MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Augsburg - Hoffenheim maçı 17 Şubat Cuma günü saat 22.30'da oynanacak. Müsabaka TiviBu Spor 1 ve beIN Sports 4'te canlı yayınlanacak.

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AUGSBURG - HOFFENHEIM MAÇI MUTHEMEL 11'LER

Augsburg

Gikiewicz; Gumny, Gouweleeuw, Uduokhai, Veiga; Maier, Engels, Rexhbecaj, Jensen; Berisha, Demirovic

Hoffenheim

Baumann; Kabak, Brooks, Nsoki; Kaderabek, Delaney, Geiger, Angelino; Kramaric, Baumgartner, Dolberg

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