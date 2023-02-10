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Schalke - Wolfsburg maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 20. haftada Schalke ile Wolfsburg karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Schalke - Wolfsburg maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 10 Şubat 2023 Cuma 15:30
Schalke - Wolfsburg maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Schalke - Wolfsburg maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Schalke ile Wolfsburg kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Schalke - Wolfsburg maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SCHALKE - WOLFSBURG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Stuttgart - Werder Bremen maçı 10 Şubat Cuma günü saat 22.30'da oynanacak. Müsabaka beIN Sports 4 ve TiviBu Spor 1'de canlı yayınlanacak.

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SCHALKE - WOLFSBURG MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Schalke

Fahrmann; Brunner, Yoshida, Jenz, Uronen; Kral, Alvarez, Krauss; Kozuki, Terodde, Skarke

Wolfsburg

Casteels; Baku, Bornauw, Van de Ven, Otavio; Svanberg, Arnold, F Nmecha; Wimmer, Wind, Kaminski

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