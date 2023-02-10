Schalke - Wolfsburg maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Schalke - Wolfsburg maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Schalke ile Wolfsburg kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Schalke - Wolfsburg maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SCHALKE - WOLFSBURG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Stuttgart - Werder Bremen maçı 10 Şubat Cuma günü saat 22.30'da oynanacak. Müsabaka beIN Sports 4 ve TiviBu Spor 1'de canlı yayınlanacak.

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SCHALKE - WOLFSBURG MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Schalke

Fahrmann; Brunner, Yoshida, Jenz, Uronen; Kral, Alvarez, Krauss; Kozuki, Terodde, Skarke

Wolfsburg

Casteels; Baku, Bornauw, Van de Ven, Otavio; Svanberg, Arnold, F Nmecha; Wimmer, Wind, Kaminski