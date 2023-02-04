Union Berlin - Mainz maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Union Berlin - Mainz maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Union Berlin ile Mainz kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Union Berlin - Mainz maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UNION BERLIN - MAINZ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Union Berlin - Mainz maçı 4 Şubat Cumartesi günü saat 17.30'da oynanacak. Müsabaka beIN Connect ve Tivibu Spor 4'te canlı yayınlanacak.

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UNION BERLIN - MAINZ MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Union Berlin

Ronnow; Doekhi, Knoche, Diogo Leite; Juranovic, Khedira, Roussillon, Seguin, Haberer; Becker, Behrens

Mainz

Dahmen; Hanche-Olsen, Bell, Fernandes; Da Costa, Barreiro Martins, Kohr, Caci; Lee Jae-sung, Onisiwio, Ajorque