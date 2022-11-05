Hertha Berlin - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Hertha Berlin - Bayern Münih maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 13. haftada Hertha Berlin ile Bayern Münih kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Hertha Berlin - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

HERTHA BERLIN - BAYERN MÜNIH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Hertha Berlin - Bayern Münih maçı 5 Kasım Cumartesi günü, saat 17:30'da Tivibu Spor 2'de canlı yayınlanacak.