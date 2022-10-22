Freiburg - Werder Bremen maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Freiburg - Werder Bremen maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Almanya Bundesliga'da 11. hafta heyecanı yaşanmaya devam ederken Freiburg ile Werder Bremen kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Freiburg - Werder Bremen maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FREIBURG - WERDER BREMEN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Freiburg - Werder Bremen maçı 22 Ekim Cumartesi günü saat 16:30'da Tivibu Spor 5'te canlı yayınlanacak.