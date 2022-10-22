Haberler Almanya Bundesliga Freiburg - Werder Bremen maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Freiburg - Werder Bremen maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Almanya Bundesliga'nın 11. haftasında heyecan devam ederken Freiburg ile Werder Bremen karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Freiburg - Werder Bremen maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ekim 2022 Cumartesi 15:53 Güncelleme Tarihi: 22 Ekim 2022 Cumartesi 15:54
Freiburg - Werder Bremen maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Freiburg - Werder Bremen maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Almanya Bundesliga'da 11. hafta heyecanı yaşanmaya devam ederken Freiburg ile Werder Bremen kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Freiburg - Werder Bremen maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FREIBURG - WERDER BREMEN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Freiburg - Werder Bremen maçı 22 Ekim Cumartesi günü saat 16:30'da Tivibu Spor 5'te canlı yayınlanacak.

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