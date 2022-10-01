Freiburg - Mainz maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Freiburg - Mainz maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Almanya Bundesliga'da 8. hafta heyecanı yaşanmaya devam ederken Freiburg ile Mainz kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Freiburg - Mainz maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FREIBURG - MAINZ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Freiburg - Mainz maçı 1 Ekim Cumartesi günü saat 16.30'da beIN Sports Connect'te canlı yayınlanacak.

FREIBURG - MAINZ MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Freiburg

Flekken; Sildillia, Ginter, Lienhart, Gunter; Eggestein, Hofler; Doan, Kyereh, Grifo; Gregoritsch

Mainz

Zentner; Widmer, Bell, Leitsch; Fernandes, Barreiro, Kohr, Caricol; Fulgini, Lee; Onisiwo