Haberler Almanya Bundesliga Borussia Mönchengladbach - Leipzig maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Borussia Mönchengladbach - Leipzig maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Almanya Bundesliga'nın 7. haftasında heyecan devam ederken Borussia Mönchengladbach ile Leipzig karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Borussia Mönchengladbach - Leipzig maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 17 Eylül 2022 Cumartesi 11:30 Güncelleme Tarihi: 17 Eylül 2022 Cumartesi 12:00
Borussia Mönchengladbach - Leipzig maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Borussia Mönchengladbach - Leipzig maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Almanya Bundesliga'da 7. hafta heyecanı yaşanmaya devam ederken Borussia Mönchengladbach ile Leipzig kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Borussia Mönchengladbach - Leipzig maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BORUSSIA MONCHENGLADBACH - LEIPZIG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Borussia Mönchengladbach - Leipzig maçı 17 Eylül Cumartesi günü saat 19.30'da beIN Sports 4 ve beIN Sports Connect'ten canlı yayınlanacak.

BORUSSIA MONCHENGLADBACH - LEIPZIG MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Borussia Mönchengladbach

Sommer; Scally, Friedrich, Elvedi, Bensebaini; Kone, Weigl, Kramer; Hofmann, Thuram, Stindl

Leipzig

Gulacsi; Simakan, Orban, Diallo, Raum; Kampl, Schlager; Nkunku, Szoboszlai, Werner; Silva

DİĞER
Kurtlar Vadisi'nin Güllü Erhan'ı 140 kilodan 85 kiloya düştü! 55 kilo veren Erhan Ufak'ın son hali...
Beşiktaş'ın ismini kullanıp taraftarı dolandıracaklardı! Sahte coinci 'medyum' çıktı
Adnan Polat'tan şampiyonluk açıklaması!
Dev zafer sonrası o alanda da lider oldu! Belözoğlu...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Stuttgart - Eintracht Frankfurt maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga
Bayer Leverkusen - Werder Bremen maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga
KPSS SONUCU NE ZAMAN AÇIKLANACAK? | Ertelenen KPSS puanları ne zaman açıklanır? Sonuçlar ne zaman belli olacak?
BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL 2022 - 17 Eylül Cumartesi barajlardaki doluluk oranı ne kadar oldu? İşte son veriler!
17 Eylül 2022 hava durumu İstanbul, İzmir, Ankara
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Valencia - Celta Vigo maçı saat kaçta? Valencia - Celta Vigo maçı saat kaçta? 12:20
Barcelona - Elche maçı saat kaçta? Barcelona - Elche maçı saat kaçta? 12:13
İstanbulspor'da Ethem'i şoku! İstanbulspor'da Ethem'i şoku! 11:54
Afrika basınından Sacha Boey'a övgü! Afrika basınından Sacha Boey'a övgü! 11:39
Tottenham - Leicester City maçı saat kaçta? Tottenham - Leicester City maçı saat kaçta? 11:24
Borussia Mönchengladbach - Leipzig maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga Borussia Mönchengladbach - Leipzig maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga 11:20
Daha Eski
Newcastle United - Bournemouth maçı saat kaçta? Newcastle United - Bournemouth maçı saat kaçta? 11:16
Stuttgart - Eintracht Frankfurt maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga Stuttgart - Eintracht Frankfurt maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga 11:15
Bayer Leverkusen - Werder Bremen maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga Bayer Leverkusen - Werder Bremen maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga 11:10
Gavi'nin hayranından cesur hareket! Gavi'nin hayranından cesur hareket! 11:06
Eyüpspor - Bandırmaspor maçı saat kaçta? Eyüpspor - Bandırmaspor maçı saat kaçta? 11:05
Adanaspor - Rizespor maçı saat kaçta? Adanaspor - Rizespor maçı saat kaçta? 10:59