Borussia Mönchengladbach - Leipzig maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Borussia Mönchengladbach - Leipzig maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Almanya Bundesliga'da 7. hafta heyecanı yaşanmaya devam ederken Borussia Mönchengladbach ile Leipzig kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Borussia Mönchengladbach - Leipzig maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BORUSSIA MONCHENGLADBACH - LEIPZIG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Borussia Mönchengladbach - Leipzig maçı 17 Eylül Cumartesi günü saat 19.30'da beIN Sports 4 ve beIN Sports Connect'ten canlı yayınlanacak.

BORUSSIA MONCHENGLADBACH - LEIPZIG MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Borussia Mönchengladbach

Sommer; Scally, Friedrich, Elvedi, Bensebaini; Kone, Weigl, Kramer; Hofmann, Thuram, Stindl

Leipzig

Gulacsi; Simakan, Orban, Diallo, Raum; Kampl, Schlager; Nkunku, Szoboszlai, Werner; Silva