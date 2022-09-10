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Bayern Münih Stuttgart maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'ler...

Bundesliga'da heyecan sürüyor. Bayern Münih sahasında Stuttgart'ı ağırlayacak. Futbolseverler, karşılaşmanın yayın bilgilerini aratıyor. Peki, Bayern Münih Stuttgart maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'ler...

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 10 Eylül 2022 Cumartesi 11:00 Güncelleme Tarihi: 10 Eylül 2022 Cumartesi 11:31
Bayern Münih Stuttgart maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'ler...

Bayern Münih-Stuttgart maçını takip etmek için tıklayın!

Almanya Bundesliga'da heyecan 6. hafta maçlarıyla devam ediyor. 11 puanla 3. sırada yer alan Bayern Münih sahasında 4 puanla 13. sırada bulunan Stuttgart'ı konuk edecek. Zorlu karşılaşmanın yayın bilgileri aratılıyor.

BAYERN MÜNİH-STUTTGART MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Bayern Münih'in sahasında Stuttgart'ı ağırlayacağı maç bugün TSİ 16.30'da başlayacak ve mücadele Tivibu Spor 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

BAYERN MÜNİH-STUTTGART MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Bayern Münih: Neuer; Pavard, De Ligt, Upamecano, Davies; Kimmich, Goretzka; Gnabry, Müller, Sane; Mane

Stuttgart: Muller; Mavropanos, Anton, Ito; Stenzel, Endo, Ahamada, Sosa; Fuhrich; Guirassy, Silas

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