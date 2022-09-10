Bayern Münih Stuttgart maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'ler...

Bayern Münih-Stuttgart maçını takip etmek için tıklayın!
Almanya Bundesliga'da heyecan 6. hafta maçlarıyla devam ediyor. 11 puanla 3. sırada yer alan Bayern Münih sahasında 4 puanla 13. sırada bulunan Stuttgart'ı konuk edecek. Zorlu karşılaşmanın yayın bilgileri aratılıyor.
BAYERN MÜNİH-STUTTGART MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Bayern Münih'in sahasında Stuttgart'ı ağırlayacağı maç bugün TSİ 16.30'da başlayacak ve mücadele Tivibu Spor 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
BAYERN MÜNİH-STUTTGART MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Bayern Münih: Neuer; Pavard, De Ligt, Upamecano, Davies; Kimmich, Goretzka; Gnabry, Müller, Sane; Mane
Stuttgart: Muller; Mavropanos, Anton, Ito; Stenzel, Endo, Ahamada, Sosa; Fuhrich; Guirassy, Silas