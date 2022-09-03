Stuttgart - Schalke maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Stuttgart - Schalke maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Almanya Bundesliga'da 5. hafta heyecanı yaşanmaya devam ediyor. Stuttgart ile Schalke kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Stuttgart - Schalke maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

STUTTGART - SCHALKE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Stuttgart - Schalke maçı 3 Eylül Cumartesi günü saat 16.30'da beIN Sports Connect ve Tivibu Spor'da canlı yayınlanacak.

STUTTGART - SCHALKE MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Stuttgart

Muller; Mavropanos, Anton, Ito; Vagnoman, Endo, Ahamada, Sosa; Fuhrich; Tomas, Silas

Schalke

Schwolow; Brunner, Yoshida, Kaminski, Ouwejan; Krauß, Kral, Zalazar; Drexler, Terodde, Bulter