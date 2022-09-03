Eintracht Frankfurt - Leipzig maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Eintracht Frankfurt - Leipzig maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Almanya Bundesliga'da 5. hafta heyecanı yaşanmaya devam ediyor. Eintracht Frankfurt ile Leipzig kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Eintracht Frankfurt - Leipzig maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

EINTRACHT FRANKFURT - LEIPZIG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Eintracht Frankfurt - Leipzig maçı 3 Eylül Cumartesi günü saat 19.30'da beIN Sports Connect ve Tivibu Spor'da canlı yayınlanacak.

EINTRACHT FRANKFURT - LEIPZIG MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Eintracht Frankfurt

Trapp; Jakic, Tuta, Ndicka, Pellegrini; Rode, Sow; Lindstrom, Gotze, Kamada; Kolo

Leipzig

Gulasci; Simakan, Orban, Gvardiol; Henrichs, Kampl, Laimer, Raum; Olmo, Nkunku; Werner