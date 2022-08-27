Leipzig - Wolfsburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Almanya Bundesliga

Almanya Bundesliga'da 4. hafta heyecanı yaşanmaya devam ediyor. Leipzig ile Wolfsburg kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Leipzig - Wolfsburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LEIPZIG - WOLFSBURG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Leipzig - Wolfsburg maçı 27 Ağustos Cumartesi günü saat 16.30'da beIN Sports Connect ve Tivibu Spor canlı yayınlanacak.

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LEIPZIG - WOLFSBURG MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Leipzig

Gulasci; Simakan, Orban, Halstenberg; Henrichs, Kampl, Laimer, Raum; Nkunku; Silva, Werner

Wolfsburg

Casteels; Bornauw, Lacroix, Van De Ven; Baku, Svanberg, Guilavogui, Arnold, Otavio; Marmoush, Nmecha