Borussia Dortmund 1-0 Bayer Leverkusen (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Almanya Bundesliga'da yeni sezonun ilk haftasında Borussia Dortmund ile Bayer Leverkusen karşı karşıya geldi.
Signal-Iduna Park'ta oynanan maçı ev sahibi ekip Borussia Dortmund 1-0 kazandı. Dortmund'a galibiyeti getiren gol 10. dakikada Marco Reus'tan geldi. Konuk ekip Bayer Leverkusen'de 90+2'de kaleci Lukas Hradecky kırmızı kart gördü.
Borussia Dortmund'un Salzburg'dan transfer ettiği Alman futbolcu Karim Adeyemi'nin sakatlanarak 23. dakika oyuna devam edemedi ve yerini Thorgan Hazard'a bıraktı.