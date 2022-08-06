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Borussia Dortmund 1-0 Bayer Leverkusen (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Borussia Dortmund ile Bayer Leverkusen, Almanya Bundesliga'nın ilk haftasında kozlarını paylaştı. Mücadeleyi 1-0 kazanan ev sahibi ekip 3 puanı hanesine yazdırdı. Dortmund'a galibiyeti getiren golü 10. dakikada Marco Reus kaydetti. Bayer Leverkusen'de 90+2'de kaleci Lukas Hradecky kırmızı kart gördü.

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ağustos 2022 Cumartesi 21:52
Borussia Dortmund 1-0 Bayer Leverkusen (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Almanya Bundesliga'da yeni sezonun ilk haftasında Borussia Dortmund ile Bayer Leverkusen karşı karşıya geldi.

Signal-Iduna Park'ta oynanan maçı ev sahibi ekip Borussia Dortmund 1-0 kazandı. Dortmund'a galibiyeti getiren gol 10. dakikada Marco Reus'tan geldi. Konuk ekip Bayer Leverkusen'de 90+2'de kaleci Lukas Hradecky kırmızı kart gördü.

Borussia Dortmund'un Salzburg'dan transfer ettiği Alman futbolcu Karim Adeyemi'nin sakatlanarak 23. dakika oyuna devam edemedi ve yerini Thorgan Hazard'a bıraktı.


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