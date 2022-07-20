Manuel Neuer'in cüzdanını unuttuğu taksi şoförü konuştu! "Teşekkür bile etmedi"

Almanya Bundesliga ekiplerinden Bayern Münih'in deneyimli kalecisi Manuel Neuer, cüzdanını bindiği bir takside unuttu. Alman basınından RTL'ye konuşan taksi şoförü olayı şöyle anlattı:

Cumartesiyi pazara bağlayan gece taksiye Neuer bindi. Onu bir binanın önünde bıraktım. İşlerim bittikten sonra takside içinde bol para ve kredi kartları bulunan bir cüzdan buldum. Neuer'in ehliyeti de cüzdandaydı.

Tecrübeli file bekçisine cüzdanı ulaştırmak için her yolu denediğini söyleyen 4 çocuk babası şoför, daha sonra 100 kilometrelik yol giderek Neuer'e cüzdanı teslim ettiğini ifade etti. Ancak yıldız isimden bir teşekkür bile gelmediğini yalnızca kendisine imzalı forma verildiğini dile getirdi.