Haberler Almanya Bundesliga Manuel Neuer'in cüzdanını unuttuğu taksi şoförü konuştu! "Teşekkür bile etmedi"

Manuel Neuer'in cüzdanını unuttuğu taksi şoförü konuştu! "Teşekkür bile etmedi"

Son dakika spor haberleri... Alman devi Bayern Münih'in tecrübeli kalecisi Manuel Neuer, bindiği takside cüzdanını unuttu. Durumu sonradan fark eden taksi şoförü, içinde para ve kredi kartları bulunan cüzdanı Neuer'e ulaştırdı ancak yıldız ismin tavrı nedeniyle hayal kırıklığı yaşadı. İşte ayrıntılar...

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 20 Temmuz 2022 Çarşamba 13:01 Güncelleme Tarihi: 20 Temmuz 2022 Çarşamba 13:03
Manuel Neuer'in cüzdanını unuttuğu taksi şoförü konuştu! "Teşekkür bile etmedi"

Almanya Bundesliga ekiplerinden Bayern Münih'in deneyimli kalecisi Manuel Neuer, cüzdanını bindiği bir takside unuttu. Alman basınından RTL'ye konuşan taksi şoförü olayı şöyle anlattı:

Cumartesiyi pazara bağlayan gece taksiye Neuer bindi. Onu bir binanın önünde bıraktım. İşlerim bittikten sonra takside içinde bol para ve kredi kartları bulunan bir cüzdan buldum. Neuer'in ehliyeti de cüzdandaydı.

Tecrübeli file bekçisine cüzdanı ulaştırmak için her yolu denediğini söyleyen 4 çocuk babası şoför, daha sonra 100 kilometrelik yol giderek Neuer'e cüzdanı teslim ettiğini ifade etti. Ancak yıldız isimden bir teşekkür bile gelmediğini yalnızca kendisine imzalı forma verildiğini dile getirdi.

DİĞER
Emanet dizisini yarıda bırakan Sıla Türkoğlu'ndan cesur pozlar! Ünlü oyuncunun güzelliği hayran bıraktı!
Ersin Destanoğlu'na Fransız talip! Teklif için geliyorlar...
F.Bahçe istemişti G.Saray devreye girdi!
Beşiktaş'ın kamp kadrosu açıklandı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Matthijs de Ligt B. Münih'te! İşte bonservis bedeli
Haller’den kötü haber
DOLAR NE KADAR OLDU? 20 TEMMUZ 2022 altın gram fiyatı
💥ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ Mİ? 20 Temmuz Çarşamba 2022 Sayısal Loto sonuçları
AÖL SINAV GİRİŞ EKRANI 2022
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Flamengo'dan bir transfer daha! Görüşmeler başladı Flamengo'dan bir transfer daha! Görüşmeler başladı 13:03
Cüzdanını unuttuğu taksici konuştu! "Teşekkür bile..." Cüzdanını unuttuğu taksici konuştu! "Teşekkür bile..." 13:01
BB Erzurumspor - Ümraniyespor maçı saat kaçta? BB Erzurumspor - Ümraniyespor maçı saat kaçta? 12:50
Eczacıbaşı Dynavit'ten smaçör takviyesi! Eczacıbaşı Dynavit'ten smaçör takviyesi! 12:44
Fırtına 1.96'lık stoperin peşinde! Fırtına 1.96'lık stoperin peşinde! 12:32
Dinamo Kiev - Fenerbahçe maçı saat kaçta? Dinamo Kiev - Fenerbahçe maçı saat kaçta? 12:08
Daha Eski
"En önemli hedeflerimden birine ulaştım" "En önemli hedeflerimden birine ulaştım" 11:48
Beşiktaş'ın kamp kadrosu açıklandı Beşiktaş'ın kamp kadrosu açıklandı 11:26
O rakam ortaya çıktı! Frankfurt derken yeni adresi... O rakam ortaya çıktı! Frankfurt derken yeni adresi... 11:21
Maribor - Sheriff maçı saat kaçta Maribor - Sheriff maçı saat kaçta 11:03
İngilizler böyle duyurdu! İşte Cimbom'un Kamara teklifi İngilizler böyle duyurdu! İşte Cimbom'un Kamara teklifi 10:59
Ferencvaros - Slovan maçı saat kaçta? Ferencvaros - Slovan maçı saat kaçta? 10:53